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لبنان: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 25 حالة

منشور 02 أيّار / مايو 2020 - 12:51
إجمالي الإصابات بكورونا في لبنان يرتفع إلى 733 حالة.
إجمالي الإصابات بكورونا في لبنان يرتفع إلى 733 حالة.

 أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم السبت تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي اليوم حسبما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، إلى تسجيل أربع إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 733 حالة.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

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