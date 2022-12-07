لبنان: اعتقال 185 شخصا لتعاونهم مع "اسرائيل"

كشفت مصادر أمنية لبنانية، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 185 شخصا يشتبه بتعاونهم مع "اسرائيل"، التي قامت بتجنيدهم خلال فترة الإنهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد بعد عام 2019.

وقالت المصادر الأمنية، إن 165 شخصا من المتهمين تم إحالتهم للقضاء، وأن 25 شخصا صدرت أحكام قضائية بحقهم، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأشارت المصادر، إلى أن اثنين من المتهمين كانا قد عرضا خدماتهما على الموساد الاسرائيلي، عبر إرسال طلبات بالبريد الإلكتروني.

وترى المصادر، أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ عام 2019، والتي تعتبر الأسوأ منذ عام 1985، لعبت دورا رئيسيا في تزايد أعداد المتخابرين مع "اسرائيل" خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت التحقيقات، أن الموساد الاسرائيلي، استهدف اللبنانيين الذين يبحثون عن فرصة عمل، عبر فتح حسابات لشركات وهمية تستقبل طلبات توظيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الاجهزة الأمنية اللبنانية، في وقت سابق من تفكيك 17 شبكة تجسس في لبنان، تعمل لصالح إسرائيل، حيث أفادت مصادر قضائية في يناير 2022، بإيقاف 21 شخصا في إطار تلك العملية الأمنية.

يذكر أن السلطات اللبنانية، قد اعتقلت ما يزيد عن 100 عسكري، وموظفين من قطاع الاتصالات، في الفترة ما بين أبريل 2009 – 2014، بتهمة التخابر مع إسرائيل.