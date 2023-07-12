لبنان: الإعلامية ديما صادق ترد على قرار سجنها (فيديو)

صدمت الساحة الإعلامية اللبنانية بقرار قضائي صادر عن المحكمة اللبنانية يقضي بحبس الإعلامية البارزة ديما صادق لمدة سنة، في إطار دعوى قدح وذم قدمها رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل.

وصدر القرار القضائي بعد جلسات مطولة ومناقشات قانونية مستفيضة، حيث تم اتهام ديما صادق بالقدح والذم وإثارة النعرات الطائفية في تغريداتها وتصريحاتها العامة.

ووفقًا للوكيل القانوني لباسيل، ماجد بويز، فإن القرار يقضي بحبس صادق لمدة سنة ويجردها من بعض حقوقها المدنية، كما يتعين عليها دفع مبلغ مالي يبلغ 110 ملايين ليرة لبنانية كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالتيار الوطني الحر.

ديما صادق

كلامك غير صادق ،انما وعدنا صادق

افتريتي بحق شباب التيار ، فوعدنا بملاحقتك ها هو القضاء اليوم ينصفنا ويدينك بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية،ويحبسك سنة ويجردك من بعض حقوقك المدنية ويلزمك بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر

إنشالله تكوني تعلمتي pic.twitter.com/bJwJDMt9je — Majed Boueiz (@boueiz) July 11, 2023

ديما صادق ترد على القرار القضائي

وردّت ديما صادق على القرار القضائي من خلال نشر فيديو على حسابها الرسمي على "تويتر"، حيث أعربت عن استيائها واعتبرت الحكم "سابقة" في الوقت الذي أكدت فيه على استمرارها في ممارسة حقها في الحرية الرأي والتعبير.

جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم. طبعا سأستأنف و النضال مكفي. pic.twitter.com/93tXpabQke — Dima ديما صادق (@DimaSadek) July 11, 2023



كما أعلنت أيضًا نيتها الطعن في هذا الحكم القضائي والسعي للحصول على إلغائه أو تخفيف عقوبته.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في ظل التوترات السياسية والاجتماعية المتصاعدة في لبنان، حيث تشهد البلاد أزمة اقتصادية ومالية خانقة وتوترات سياسية بين الأحزاب المختلفة.

وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا حول حرية التعبير وحقوق الإعلام في البلاد، مع اتهامات بالتدخل السياسي في القضاء.

