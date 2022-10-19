لبنان: البنك الدولي واميركا يعرقلان اتفاقية الغاز مع مصر

حدد وزير االطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض الاسباب التي اوقفت تنفيذ اتفاق استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عبر سورية، فيما قالت مصادر ان اقتراب موعد وصول المبعوث الاميركي حاملا نص اتفاقية ترسيم الحدود قد ساهم في توجيه انظار بيروت الى اتجاه آخر .

ونقلت وكالة انباء سبوتنيك الروسية عن الوزير اللبناني وليد فياض قوله إن "التأخر في تنفيذ اتفاق استيراد الغاز المصري كان نتيجة انتظار التمويل من البنك الدولي" في الوقت الذي ساهمت الولايات المتحدة في عملية التعطيل بعد تململها لإعطاء ضمانات بعدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر الذي فرضته على الحكومة السورية وكل من يتعاون معها.

واكد ان محادثاته في القاهرة مع نظيره المصري طارق الملا، على هامش اجتماعات مؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه" حيث اكد الوزير المصري جاهزية بلاده الفنية لمد لبنان بالغاز، وقال ان هذا الاتفاق يمكن أن يضيف 450 ميغاواط أي ما يعادل 4 ساعات إضافية من الكهرباء بالنهار يوميا.

وكانت القاهرة قد اشترطت اتمام المشروع بالحصول على اقرار خطي اميركي يصرح بعدم اخضاع مصر او الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات التي تفرض على كل من يتعاون مع الحكومة السورية ، الا ان تقارير ومصادر اكدت ان اميركا ترددت في اعطاء الاقرار وقدمت اقرارا شفهيا وهو الامر الذي لم تاخذه القاهرة على محمل الجد.

ويعاني لبنان، منذ نيسان/أبريل 2021، نقصاً حاداً في الوقود؛ ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة بشكل شبه يومي، وقد اعلن الوزير اللبناني في تصريحاته نيته زيارة كلا من الجزائر والكويت من اجل تامين الوقود ، كما تتواصل بيروت مع السلطات الايرانية بعد ابداء استعدادها حل ازمة الوثود والكهرباء كما تم تجديد الاتفاقية مع بغداد لسنة قادمة لضخ الوقود العراقي إلى لبنان