لبنان.. الجيش يفتح الطرقات

يعمل الجيش اللبناني منذ صباح اليوم الأربعاء على فتح الطرقات التي أغلقها المحتجون منذ 13 يوما مع بدء الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت المناطق اللبنانية.

واستقدم الجيش تعزيزات مكثفة إلى معظم الطرقات الرئيسية، وعمد إلى إزالة العوائق والخيام من وسط الطرقات، وأقدم على رفع السيارات إلى جوانب الطرقات.

فتح الطريق في #زحلة بعد إزالة العوائق والأتربة pic.twitter.com/BCqRoFrF2k — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) October 30, 2019

كذلك، فتحت الإدارات والمؤسسات الرسمية في سراي صيدا الحكومي أبوابها لاستقبال معاملات المواطنين، كما عادت الحركة إلى المحال في السوق التجارية في المدينة، إلا أن المصارف لا تزال مقفلة التزاما بقرار جمعية المصارف، وكذلك المدارس والجامعات والمعاهد التزمت بقرار وزير التربية والتعليم العالي بإغلاق أبوابها.

فتح الطريق كانوا يريدون استقاله #سعد_الحريري فقط أم ماذا #لبنان_يتنفض — KHALID (@AZULKHALID) October 30, 2019

وكان الجيش قد أصدر بيانا صباح اليوم، طلب فيه من المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مغلقة لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وفي وقت سابق طلبت قيادة الجيش اللبناني من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة، ووصل كل المناطق بعضها ببعض، مؤكدة في الوقت ذاته، على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.

وأوضح بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، الأربعاء، أنه "وبعد مرور 13 يوما على بدء حركة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية والمطلبية، وتفاقم الإشكالات بين المواطنين بشكل خطير نتيجة قطع طرق حيوية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد التطورات السياسية الأخيرة، تطلب قيادة الجيش من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة".

وأشار البيان إلى أن هذ الطلب يهدف إلى "إعادة الحياة إلى طبيعتها ووصل كل المناطق بعضها ببعض تنفيذا للقانون والنظام العام".

وشدد بيان الجيش على تأكيد "حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي المصان بموجب أحكام الدستور وبحمى القانون، وذلك في الساحات العامة فقط".

وكشفت الوكالة الوطنية للإعلام، توصل قوات الأمن والجيش اللبناني مع المعتصمين، إلى تفاهم على فتح معظم الطرق في مدينة طرابلس، باستثناء الطريق الرئيسية في البداوي والطرق المؤدية الى ساحة النور.

وكان إغلاق الطرق سلاحا مهما بيد المحتجين اللبنانيين، طيلة فترة المظاهرات التي بدأت قبل أسبوعين مطالبة برحيل الحكومة ومكافحة الفساد وتحسين مستوى المعيشة.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أعلن أنه وضع استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس ميشال عون، بعد أن وصلت محاولاته لحل الأزمة إلى طريق مسدود، على حد تعبيره.