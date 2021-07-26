لبنان: الحريري وكتل برلمانية تدعم تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة

أعلن تيار المستقبل، الذي يتزعمه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقا، سعد الحريري، والكتل النيابية التابعة لحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب المردة، عن دعمهم لتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال الحريري عبر صفحته على "تويتر"، عقب انطلاق المشاورات النيابية برئاسة الرئيس ميشال عون حول تسمية الشخصية المخولة بتشكيل الحكومة: "سميت الرئيس نجيب ميقاتي بناءً للمسار الذي اتفقنا عليه أمس في بيت الوسط، ولا يجب التوقف عند الصغائر، فالبلد بحاجة إلى حكومة"، وفق تعبيره.

سميت الرئيس نجيب ميقاتي بناءً للمسار الذي اتفقنا عليه أمس في بيت الوسط، ولا يجب التوقف عند الصغائر فالبلد بحاجة الى حكومة #القصر_الجمهوري pic.twitter.com/tftQ8mU8el — Saad Hariri (@saadhariri) July 26, 2021

وأعلن رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون، أمس الأحد، دعمهم لترشيح رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي لتأليف حكومة جديدة، خلال الاستشارات النيابية المقررة اليوم، وذلك عقب اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة إثر خلافات مستمرة مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

وجاء إعلان رؤساء الحكومات السابقون فؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي، وسعد الحريري، وتمام سلام، عقب اجتماعهم في "بيت الوسط" لمناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد ولا سيما موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة الجديدة.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أخيرا أنه "تحدّد الاثنين 26 يوليو تموز الجاري موعداً للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة".

واعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة، بعد أكثر من 8 أشهر من تكليفه بتشكيلها ومواجهته عراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان.

ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية حادة، فاقم من حدتها تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة