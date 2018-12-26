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لبنان: الضربات الإسرائيلية على سوريا "كادت تتسبب بكارثة جوية كبيرة"

لبنان: الضربات الإسرائيلية على سوريا "كادت تتسبب بكارثة جوية كبيرة"
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