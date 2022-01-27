لبنان.. العاصفة الثلجية تعزل عشرات البلدات (فيديوهات)

أدت العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان، يوم أمس الاربعاء، إلى عزل عشرات البلدات والقرى والمناطق، وانقطاع معظم الطرقات الرئيسية والجبلية على ارتفاع 1100 متر ومافوق.
وتساقطت الثلوج في لبنان على ارتفاعات منخفضة وصلت إلى 600 متر ، وشلت حركة السير على الأوتسترادات الدولية بشكل كامل.
لبنان 🇱🇧— 🇰🇼sahab news سَحابْ نيوز🇰🇼 (@sahabnews1) January 26, 2022
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تساقط الثلوج صباحاً بكميات كبيرة⛄️❄️
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#Lebanon #ثلوج_الخير #برد_الشتاء pic.twitter.com/ylRzczoteV
وشهدت السلسلتين الشرقية والغربية في منطقة البقاع، انعزالا لعدد كبيرمن المناطق فيهما، حيث كان أبرزها عيناتا الأرز واليمونة وحام معربون وطفيل والخريبة على السلسلة الشرقية.
#ثلوج #لبنان pic.twitter.com/fLdgd70Ml2— 𝐆 𝐇 𝐈 𝐃 𝐀 🇱🇧 (@Gaida3li) January 27, 2022
وفي السياق نفسه، أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني اللبناني أن الطقس سيبقى مستقرا مع إمكانية حصول انخفاض في الحرارة على ارتفاع 700 متر وما فوق، بالإضافة إلى احتمال هطول الأمطار المتفرقة وثلوج على ارتفاع 600 متر وما فوق.
ملكة الإحساس إليسا تلهو على ثلوج لبنان اليوم. ❄️pic.twitter.com/KHn15B12mv— Gorgeous (@gorgeous4ew) February 19, 2021
كما حذرت مصلحة الأرصاد من تكوّن الجليد على المرتفعات ليلاً، وفي ساعات الصباح الأولى اعتبارا من 700 متر في مختلف المناطق اللبنانية.