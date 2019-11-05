لبنان: المتظاهرون يستمرون في الضغط على الفئة الحاكمة

أغلق متظاهرون لبنانيون صباح الاثنين عددا من الطرق الرئيسية بالبلاد في متابعة لتحركهم ضد الفئة الحاكمة، مطالبين إياها بالرحيل. وقد شهدت مناطق لبنانية مختلفة مظاهرات الأحد، بعد مسيرة لأنصار الرئيس ميشال عون دعا إليها التيار الوطني الحر الذي يتزعمه، ونادى المتظاهرون باستقالة عون والبرلمان.

إخترنا لكم باقة من أماكن الإحتجاج!



الثورة بدها نفس طويل وهول الجماعة مراهنين انو نتعب!

علينا بهم!#لبنان_ينتفص



شخصياً اذا ما لمّوني عالصف، رايحه غنّي للحاكم بأمره الحرامي! pic.twitter.com/iddSybUh8W — غادة (@GhadaJabak) November 5, 2019

في الأسبوع الثالث على التوالي تابع المحتجون اللبنانيون صباح الاثنين تحركهم ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويعتبرونها مسؤولة عن التدهور الاقتصادي في البلاد، وعمد بعضهم إلى إغلاق طرق رئيسية للضغط أكثر على السلطات.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توجه عشرات الشبان والشابات إلى وسط بيروت وعمدوا إلى إغلاق جسر الرينغ الرئيسي بجلوسهم في منتصف الطريق، وآخرون أغلقوا الطريق الدولي بين بيروت وصيدا (جنوب) بالحجارة والرمل.

وتكرر الأمر في مناطق عدة شمال وجنوب لبنان. وأغلقت مدارس عدة أبوابها مجددا، بعد أسبوعين من انقطاع الطلاب عن الدراسة نتيجة حالة "العصيان" في الشارع ضد السلطات.

الشباب قطعو طريق القطار له له يا شباب يا عيب الشوم بدن يروحو على الشغل🤪😂😂#لبنان_ينتفص pic.twitter.com/bQZE8q27Q4 — raya sayad (@rayasayyad) November 5, 2019

يأتي ذلك غداة مظاهرات حاشدة في يوم أطلق عليه المتظاهرون "أحد الضغط" في مناطق لبنانية عدة من بيروت إلى طرابلس شمالا وصيدا وصور جنوبا.

وأتت مظاهرات الأحد بعد ساعات من مظاهرة دعا إليها "التيار الوطني الحر"، الذي يتزعمه رئيس البلاد ميشال عون، أمام القصر الرئاسي في بعبدا شرق بيروت، ولاقت انتقادات واسعة من المتظاهرين ضد السلطات.

وتحت ضغط الشارع، أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول استقالة حكومته التي دخلت في مرحلة تصريف الأعمال ريثما تُشكل حكومة جديدة.

ولكن منذ الاستقالة، لم يبدأ رئيس الجمهورية ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة التي يطالب المتظاهرون بأن تكون حكومة اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية الراهنة، ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.

الحزب الذي يتباهى أن امواله من ايران لا يحق له ان يتّهم الثورة انها ممولة من السفارات الثورة هى مطالب الشعب هو أسقط النظام الإرهابي. #لبنان_ينتفص

#LebanonProtests pic.twitter.com/TEQ39hSeWn — Ramytawfikk (@Ramytawfikk1) November 5, 2019

وقال المتظاهر يوسف فاضل في بيروت "أؤكد أننا نطالب بحكومة تكنوقراط.. نحن بحاجة إلى دم جديد".

وتُعد هذه المظاهرات التي بدأت في 17 أكتوبر/تشرين الأول غير مسبوقة في لبنان كونها عمت كافة المناطق اللبنانية من دون أن تستثني منطقة أو طائفة أو زعيما.

نزلوا يطالبوا بضمان الشيخوخة😢 هيك صار فيهم #لبنان_ينتفص pic.twitter.com/kwe0HlRpYg — Rita abi raad (@Rita308) November 5, 2019

وهتف المتظاهرون في وسط بيروت الأحد "ارحل" متوجهين إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، كما علقوا في طرابلس شمالا لافتة كتب عليها "مستمرون لإسقاط رئيس الجمهورية ومجلس النواب".