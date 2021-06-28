لبنان.. المحتجون يقطعون الطرقات الرئيسية

قطع عدد من المحتجين في لبنان، اليوم الاثنين، العديد من الطرقات على مختلف الأراضي اللبنانية، احتجاجا على الوضع المعيشي الصعب والظروف الاقتصادية المتردية.

وقطع محتجون طريق بيروت- طرابلس، ما أدى إلى زحمة سير خانقة، فيما قطع محتجون آخرون أحد مداخل بيروت الجنوبية بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي.

كما شهدت محافظات شمال لبنان قطع العديد من الطرقات بالإطارات المشتعلة.

وبحسب قناة "الجديد" تم قطع السير في العاصمة بيروت عند محلة السلطان إبراهيم الجناح بالاتجاهين، ومحلة قصقص بالاتجاهين.

في حين أنه جرى قطع السير في صيدا على الكورنيش البحري للمدينة.

بينما قطع سائقو الفانات العمومية في بعلبك، صباح اليوم، الطريق الدولي عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي في دورس لمدة نصف ساعة، احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة، واحتكار مادة المازوت.

وتجدر الإشارة إلى أن لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث أن العملة اللبنانية فقدت نحو 90% من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق من هذا الشهر بلغ 18000 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.

كما يذكر أن لبنان يشهد أزمة نقص الوقود، حيث تعاني الحكومة من نقص العملات الأجنبية الصعبة اللازمة لتأمين الوقود ودعم الواردات التي تتضمن معظم السلع الأساسية والأدوية في البلاد.