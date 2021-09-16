لبنان.. النفط الإيراني يدخل على 4 أقسام وسط احتفال الأهالي (فيديو)

قالت مصادر أن قافلة الصهاريج السورية المحملة بالنفط الإيراني، والتي دخلت لبنان قادمة من ميناء بانياس في سوريا، اليوم الخميس، قد تم تقسيمها إلى أربعة أجزاء، وأنها تدخل تباعا إلى مختلف المناطق في البلاد، وسط استقبال حاشد على الطرقات من قبل الأهالي.

وذكرت قناة "المنار" أن الصهاريج التي انطلقت من بانياس السورية أصبحت موجودة بالكامل عند الحدود اللبنانية السورية، مشيرة إلى أن الجزء الثاني من قافلة الصهاريج يقترب ويحتاج إلى دقائق ليصل إلى بلدة العين في منطقة البقاع اللبنانية

وقالت إن الدفعتين الثالثة والرابعة من الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني في طريقها للدخول إلى الأراضي اللبنانية.

وأرفقت التغريدات التي تتضمن الصور والفيديوهات بهاشتاغ "#قوافل_العز و#سفينة_الوعد_الصادق". وبحسب المعلومات فإن هذه الشاحنات موجودة في منطقة البقاع، وتحديدا في منطقة حوش السيد علي بالهرمل.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أعلن أن شركة الأمانة هي من ستستلم توزيع المحروقات، لأنها موضوعة على لائحة العقوبات أصلا، وسيتم توزيع أرقام هواتف على كافة المناطق اللبنانية للتواصل والطلب، على أن يتم تسليم الكميات على دفعات حتى يستفيد الجميع من الكميات الموجودة