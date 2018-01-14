لبنان .. انفجار يستهدف مركبة القيادي بحماس أبو حمزة حمدان

الانفجار استهدف القيادي بحركة حماس أبو حمزة حمدان وزوجته

وقع انفجار في منطقة البستان الكبير في صيدا بلبنان ، وقد استهدف سيارة من نوع bmw فضية اللون، وضربت القوى الامنية طوقا امنيا حول المكان.

وأفادت وسائل اعلام لبنانية أنّ عبوة ناسفة زرعت تحت سيارة من نوع BMW فضية اللون ما ادى الى اصابة شخص واحتراق السيارة بالكامل وتضرر عدد من السيارات.

وأشارت إلى أنّ المعلومات تشير الى ان الانفجار استهدف القيادي بحركة حماس أبو حمزة حمدان وزوجته وقد نقلا إلى أحد مستشفيات المنطقة .