  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. لبنان.. باسيل يؤكد إصابته بكورونا

لبنان.. باسيل يؤكد إصابته بكورونا

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2020 - 12:02
رئيس "​التيار الوطني الحر​" في لبنان النائب ​جبران باسيل​
رئيس "​التيار الوطني الحر​" في لبنان النائب ​جبران باسيل​

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس "​التيار الوطني الحر​" في لبنان النائب ​جبران باسيل​ في بيان أن "باسيل ‏اكتشف البارحة مساء أنه مصاب ب​فيروس كورونا"​.

وقال المكتب في بيان إن باسيل استكمل كل الفحوصات اللازمة بعد منتصف ليل أمس ليتبين أن "حجم الإصابة لا يزال منخفضا ومقبولا"، موضحا أن "باسيل أراد إصدار هذا البيان لإبلاغ كل من خالطهم مؤخرا، وللاعتذار منهم أيضا لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك.

وأكد أن "باسيل سيحجر نفسه طبعا لحين يتغلب على الفيروس"، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية.

ودعا البيان كل اللبنانيين إلى الالتزام بوسائل الحماية ‏والعلاج من ​فيروس كورونا​ وأخذ الأمر على محمل الجد.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...