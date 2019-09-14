لبنان: تحديد موعد محاكمة العميل الفاخوري

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، معلومات جديدة بشأن القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام عامر الفاخوري حيث تم تحديد جلسة لاستجوابه الثلاثاء المقبل في المحكمة العسكرية.

وذكرت قناة "المنار" اللبنانية ، أنه تم تحديد جلسة لاستجواب القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام عامر الفاخوري، الثلاثاء المقبل في المحكمة العسكرية.

وكانت قد تسلمت، صباح أمس الجمعة، قاضي التحقيق العسكري المناوب نجاة أبو شقرا ملف الموقوف الفاخوري، وذلك بعد ادعاء النيابة العامّة العسكرية عليه بموجب ورقة طلب تضمنت ملاحقته بجرم الانضواء في صفوف العدو، والحصول على جنسيته والتسبّب بقتل لبنانيين.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها "نتيجة التحقيق مع عامر الفاخوري اعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي والعمل لصالحه، كما اعترف انه استحصل بعد فراره عام 2000 إلى داخل فلسطين على هوية إسرائيلية وجواز سفر إسرائيلي غادر بموجبه الأراضي الفلسطينية"، مشيرة إلى أنه "بعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى النيابة العامة العسكرية استناداً إلى إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس".

السفير اللبناني في اميركا

وقام السفير اللبناني في الولايات المتحدة، غابريال عيسى، بالرد على نشر صور لقائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، مع القائد العسكري السابق لمعتقل "الخيام" في جيش أنطوان لحد، المعتقل عامر الياس الفاخوري.



وعلق عيسى على الصورة قائلا "ما تعلّو صوتكم كتير، لا نهابكم، عدم الرد على إشاعاتكم وتحريضاتكم هي بكل بساطة لانهماكنا المضني عهداً ووزارةً وجيشاً وسفارةً صفاً واحداً بحماية لبنان فعلاً".

وختم قائلا "يعني بالمشبرح مش فاضيين لسخافاتكم".

وأصدرت عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيان جاء فيه التالي: "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لقائد الجيش العماد جوزيف عون تجمعه مع الموقوف العميل عامر الياس الفاخوري. يهم قيادة الجيش أن توضح بأنّ هذه الصور قد تمّ التقاطها خلال زيارة العماد عون إلى الولايات المتحدة الأميركية في تشرين الأوّل من العام 2017، خلال حفل استقبال عام أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه ومن ضمنهم العميل فاخوري، علماً أن لا معرفة شخصية تجمعه مع قائد الجيش.