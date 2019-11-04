لبنان.. تضارب بين سيّدات على خلفية منعهن من المرور! (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر تشابكاً بالأيدي بين عدد من السيّدات عند اوتوستراد جل الديب، الذي يغلقه المتظاهرون في سياق التحركات الإحتجاجية.



وتظهر في الفيديو سيدتان تتضاربان بالأيدي بينما تصعد ثالثة على سيارة للمشاركة بالإشكال، الذي حصل خلفية منعهن من المرور. وقد حاول الشبان المتواجدون تهدئة الأمور وإبعادهن عن بعضهن البعض. شاهدوا الفيديو المرفق.