لبنان: تعديل المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل

أعلن وزير الأشغال العامة في لبنان توقيع تعديل لتوسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، ما يرفع سقف المطالب اللبنانية خلال مفاوضات ترسيم الحدود.

ووفق التقارير فان التعديل على مطالبة لبنان الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة سيضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.

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وبدأت مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر لمحاولة حل الخلاف حول الحدود البحرية بين فلسطين المحتلة ولبنان الذي أعاق التنقيب عن الثروات الباطنية في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

وقد توقفت المحادثات بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم المتحدة جنوب لبنان، عندما رفع الجانب اللبناني سقف شروطه مطالبا بالمزيد ن حقوقه رافضا تقديم اي تنازلات لكيان الاحتلال الاسرائيلي وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز وجه رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون دعاه فيها إلى لقاء مباشر في دولة أوروبية للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.