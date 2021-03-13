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لبنان: حراك 17 تشرين يتجه للتصعيد

منشور 13 آذار / مارس 2021 - 03:44
شهدت مدينة طرابلس تحركًا آخر استجابة لدعوات التظاهر
شهدت مدينة طرابلس تحركًا آخر استجابة لدعوات التظاهر

دعت مجموعات من حراك 17 أكتوبر/تشرين، في لبنان  للعودة إلى الساحات ونصب الخيام، بمشاركة متقاعدي الجيش اللبناني، في ساحة الشهداء بالعاصمة.

وشهدت مدينة طرابلس تحركًا آخر استجابة لدعوات التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يراهن النشطاء على حجم التظاهرات في العاصمة بيروت.

والجمعة خرجت مسيرة من محيط وزارة الداخلية حتى وصلت إلى مقر البرلمان، بدعوة من المجموعات اليسارية. وقالت المجموعات الداعية للتظاهر إنها تهدف لزيادة الضغط الشعبي ضد السلطة احتجاجًا على الأوضاع المعيشية السائدة، وعدم إقرار حلول في وقت تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 12 ألف ليرة لبنانية، الأمر الذي يشير إلى أن العملة المحلية خسرت أكثر من 90% من قيمتها.

اتصالات فاشلة 

ولم تؤد الاتصالات الجانبية غير المعلنة بمجملها الى اختراق الجمود الذي يلف عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.. كما لم تبد الأطراف السياسية أية تحركات صادقة لإنقاذ لبنان من «كارثة الانهيار» المتوقعة، بحسب تعبير وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في توصيفة للوضع  «المتردي ـ العبثي» في لبنان، مؤكدا أن الوقت ينفد لمنع انهيار لبنان، ولا يرى أي مؤشر على أن السياسيين اللبنانيين يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ بلادهم..

واعتبر لودريان أن «الوقت قصير جداً قبل انهيار لبنان». وقال: أشعر بالحزن والغضب والفزع إزاء ما يجري هناك، إذا انهار لبنان سيكون ذلك كارثة له وللاجئين الفلسطينيين والسوريين على أرضه، ولكل المنطقة.


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