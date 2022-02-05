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لبنان: حريق ضخم في "المنية".. (فيديو)

منشور 05 شباط / فبراير 2022 - 10:31
حريق كبير في المنية
حريق كبير في المنية

نشرت وسائل اعلام لبنانية، اليوم السبت، مقطع فيديو، لحريق كبير اندلع الليلة الماضية، في مقهى بالقرب من معرض سيارات المبيض، على الأوتوستراد الجديد في المنية.

ونشر موقع "لبنان 24"، فيديو للواقعة، أظهر تصاعد ألسنة اللهب والدخان في المكان، بينما كان مواطنون يحاولون المساعدة في إخماد الحريق.

وعلى الفور، حضرت فرق الإطفاء إلى المكان وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

 

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