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لبنان.. حظر شامل لمدة 4 أيام بسبب كورونا

منشور 12 أيّار / مايو 2020 - 01:33
870 إصابة كورونا في لبنان
870 إصابة كورونا في لبنان

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، حظرا شاملا لمدة 4 أيام بدءا من يوم غد الأربعاء، وذلك بعد عودة الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" إلى الارتفاع

وأصدر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم قرارا، قضى بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، اعتبارا من مساء الأربعاء 13 مايو، ولغاية صباح الاثنين المقبل الموافق 18 مايو.

ولفت القرار إلى أن وزارة الداخلية ستصدر في وقت لاحق بيانا مفصلا بالإجراءات التي ستطبق والاستثناءات.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 14 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 870.

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