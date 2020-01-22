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لبنان: دياب يلتقي سفراء أجانب ويبدون استعدادهم للتعاون

منشور 22 كانون الثّاني / يناير 2020 - 12:18
رئيس الحكومة في لبنان، حسان دياب
رئيس الحكومة في لبنان، حسان دياب

قال رئيس الحكومة في لبنان، حسان دياب، اليوم الأربعاء، إنه التقى بعيدا من الإعلام، عددا من السفراء الأجانب، حيث أبدوا جميعا استعدادا للتعاون

وأكد دياب أن إقالة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة غير واردة حاليا.

وأشار دياب إلى أن الحكومة مجتمعة تمثل بمنهجها الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 أكتوبر الماضي، لافتا إلى هناك ما بين 4 و6 وزراء في الحكومة الجديدة، يمثلون المحتجين.

وأكد أن النهج الاقتصادي والمالي للحكومة الجديدة سيكون مختلفا كليا عن الحكومات السابقة.

وكانت الحكومة اللبنانية الجديدة عقدت اجتماعها للمرة الأولى، الأربعاء، في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأكد دياب أن "لبنان أمام كارثة اقتصادية ومالية ونسعى لتخفيفها على الشعب اللبناني".

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن الأمين العام سيعمل مع دياب من أجل دعم الإصلاحات، مؤكدا على التزام الأمم المتحدة بدعم سيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي.

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