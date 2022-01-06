لبنان.. رجل يعتدي بطريقة وحشية على عاملة منزل (فيديو)

أثار مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه رجل يعتدي بالضرب والسحل في الشارع بطريقة وحشية على عاملة منزل، غضبا في الشارع اللبناني.

الفيديو المتداول على "تويتر" أثار موجة من الغضب ومطالبات بإلغاء نظام الكفالة في لبنان، حيث تظهر المشاهد الاعتداء على امرأة من جنسية أجنبية بطريقة صادمة، قبل أن يمسكها من شعرها ويسقطها أرضا، ثم يبدأ بسحلها نحو مكان ما.

التوحّش ،التخلّف والإجرام بأبشع صوره ،هذا المشهد الذي ظهر للعلن يحصل في الكثير من البيوت ومكاتب الخدم والحجة : تأديب العاملة المنزلية !! مع انزال أشدّ العقوبات بهذا المجرم و #الغاء_نظام_الكفالة العنصري بحق #العاملات_المنزليات pic.twitter.com/PDOQTm5mGk — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) January 5, 2022

وأعادت الإعلامية اللبنانية، رابعة الزيات، نشر الفيديو وأرفقته بتغريدة ترجمت فيها غضبها قائلة: "التوحش، التخلف والإجرام بأبشع صوره، هذا المشهد الذي ظهر للعلن يحصل في الكثير من البيوت ومكاتب الخدم، والحجة : تأديب العاملة المنزلية !! مع انزال أشدّ العقوبات بهذا المجرم و#الغاء_نظام_الكفالة العنصري بحق #العاملات_المنزليات".

من جهتها، قالت وسائل إعلام محلية إن الرجل من سكان جورة البلوط في المتن الشمالي، وقد جرى استدعائه من قبل قوات الأمن للتحقيق معه، والاستماع لإفادة العاملة المعنفة التي تحمل الجنسية الإثيوبية.

في وقت لاحق نقلت جريدة الأخبار عن مصدر أمني، أن النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، أشارت بإخلاء سبيله «بعد أن وقعت العاملة على إفادة قالت فيها إن مخدومها كان يحسن معاملتها وهي في تلك الأثناء كانت في حالة انهيار عصبي، ولم تع ما كانت تفعل. ورفضت العودة إلى مكتب استخدام العاملات وركضت».