لبنان .. فتح الحدود البرية مع سوريا ليومين

أعلن الأمن العام اللبناني فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين أمام اللبنانيين يومي 14 و16 من الشهر الحالي.

وأوضحت المديرية العامة للأمن العام أن افتتاح الحدود سيتم بين الساعة 9 صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر.

ذلك يأتي استنادا إلى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، وأن من يشملهم ذلك هم "اللبنانيون وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط الموجودين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان".

وسبق أن أعلن الأمن العام افتتاح المركزين أمام اللبنانيين الموجودين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان يومي 7 و9 من الشهر الجاري.

وكانت الحكومة اللبناية أعلنت في منتصف مارس الماضي إغلاق الحدود البرية ضمن إجراءات الوقاية لمواجهة كورونا.

كما قامت سوريا بإغلاق حدودها مع لبنان في 22 مارس الماضي، وهو اليوم ذاته الذي تم فيه تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا.