لبنان .. فتح الحدود البرية مع سوريا ليومين

أعلن الأمن العام اللبناني فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين أمام اللبنانيين يومي 14 و16 من الشهر الحالي.
وأوضحت المديرية العامة للأمن العام أن افتتاح الحدود سيتم بين الساعة 9 صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر.
ذلك يأتي استنادا إلى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، وأن من يشملهم ذلك هم "اللبنانيون وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط الموجودين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان".
وسبق أن أعلن الأمن العام افتتاح المركزين أمام اللبنانيين الموجودين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان يومي 7 و9 من الشهر الجاري.
وكانت الحكومة اللبناية أعلنت في منتصف مارس الماضي إغلاق الحدود البرية ضمن إجراءات الوقاية لمواجهة كورونا.
كما قامت سوريا بإغلاق حدودها مع لبنان في 22 مارس الماضي، وهو اليوم ذاته الذي تم فيه تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا.
© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)