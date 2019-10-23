لبنان: لا مدارس ولا جامعات بدنا نضل بالساحات

تمتد الاحتجاجات في لبنان مع دخولها يومها السابع متمسكة برحيل النظام اللبنانية رئاسة وحكومة ونواب واتهامهم بالصوصية والفساد والنهب والدعوة لمحاكمتهم

وتدفق مئات الآلاف إلى الشوارع على مدى أسبوع تقريبا بسبب الغضب من النخبة السياسية التي يتهمونها بدفع الاقتصاد إلى شفا الانهيار. وأغلقت البنوك أبوابها لليوم الخامس كما استمر إغلاق المدارس وتعذر المرور على العديد من الطرق السريعة.

وقال شاهد إن عشرات الشبان والنساء في صيدا، على بعد 45 كيلومترا جنوبي بيروت، أغلقوا الطريق السريع عند مدخل المدينة بافتراش الأرض منذ الساعات المبكرة من اليوم.

وقال الشاهد إن الجنود ضربوا بعض المحتجين بعدما عجزوا عن إقناعهم بفتح الطريق المؤدي من وإلى العاصمة مضيفا أن جمعية الصليب الأحمر نقلت المصابين إلى المستشفى وأعيد فتح هذا القطاع من الطريق السريع.

وقال مصدر أمني إن قرار الجيش لا يزال الامتناع عن استخدام أي قوة وأضاف أن الجيش سيحاول إقناع المحتجين سلميا بفتح بعض الطرق التي ظل معظمها مغلقا في أنحاء البلاد اليوم الأربعاء.

وظلت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير منذ مساء الجمعة عندما اشتبكت قوات الأمن مع بعض المحتجين في وسط بيروت.

وفي شمال بيروت بثت محطات التلفزيون المحلية لقطات على الهواء من مناطق أخرى على الطريق السريع، الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة، ظهر فيها المحتجون وهم يحاولون مقاومة جهود الجيش لفتح طريق للمرور.

وبثت قناة الجديد على الهواء من منطقة نهر الكلب على بعد نحو 35 كيلومترا من بيروت وقالت إن قوات الجيش حاولت فتح الطريق بالقوة وهتف المحتجون “عيب عليكم” بعدما حاول أفراد الجيش إبعاد بعض المحتجين الذين افترشوا الأرض.

وفي العاصمة بيروت نظف متطوعون الشوارع منذ الصباح الباكر بعد احتجاجات كبيرة في الليلة الماضية.

ودعا بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي اليوم الأربعاء إلى تغيير في الحكومة لتشمل خبراء (تكنوقراط) من أصحاب الكفاءات وحث الرئيس العماد ميشال عون على بدء محادثات مع بقية الساسة لتلبية مطالب المحتجين.

وقال إن الإجراءات الإصلاحية الرامية لتهدئة الاحتجاجات التي تعم البلاد “خطوة أولى إيجابية” لكنها تحتاج لاستبدال وزراء بالحكومة الراهنة بخبراء لتنفيذها.

ولم يدعو لاستقالة حكومة الوحدة التي يرأسها الحريري وهو ما يطالب به المحتجون.

بري

ونقل تلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية الموالية لايران عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله إن لبنان لا يتحمل “أن يبقى معلقا” مع دخول الاحتجاجات المناهضة للحكومة يومها السابع والتي أحدثت حالة من الشلل في البلاد.

وأضاف بري لكتلته البرلمانية خلال اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء “البلد لا يحتمل أن يبقى معلقا ونخشى من الفراغ”.

يشار الى ان بري وزوجته متهمان بالفساد

البنوك

قالت جمعية مصارف لبنان، إن البنوك ستظل مغلقة غدا، الخميس، فيما تعم الاحتجاجات غير المسبوقة أرجاء البلاد، رغم إعلان الحكومة عن حزمة إصلاحات.

وذكر بيان للجمعية اليوم الأربعاء، أن البنوك ستظل مغلقة “في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد”.

والبنوك اللبنانية مغلقة منذ 5 أيام عمل.