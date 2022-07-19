لبنان.. مداهمة منزل حاكم مصرف لبنان ومبنى المصرف المركزي

داهمت قوة من جهاز أمن الدولة في لبنان، اليوم الثلاثاء، منزل حاكم مصرف لبنان في منطقة الرابية (قضاء المتن) ومبنى المصرف المركزي في منطقة الحمار في العاصمة بيروت، للبحث عن حاكم المصرف رياض سلامة.

وقالت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية ​غادة عون​ بعد خروجها من مصرف لبنان: "تم إبلاغنا بأن حاكم مصرف لبنان غير موجود في مبنى المصرف..أتتنا إشارة من القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، رجا حاموش، لإخلاء البنك المركزي".

وذكرت معلومات قناة "mtv" اللبنانية أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان داخل مكتبه في المركزي لكن القاضية غادة عون لم تستطع الوصول إليه.

ميقاتي: طريقة استعراضية وملف حساس

وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أسفه "للطريقة الاستعراضية التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه". وذلك وفق ما افاد مكتبه الإعلامي في بيانٍ.

وقال ميقاتي إن "مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

وأضاف "قلت وأكرر لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيداً من الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دولياً"، مشيراً إلى أن "المطلوب أن تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك".

وكانت القاضية عون ادعت في وقتٍ سابقٍ على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكلِّ من يظهره التحقيق بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور والاحتيال واستغلال النفوذ.

وشمل مسارها الادعائي نواب سلامة السابقين، سعد العنداري، محمد بعاصيري، هارتيون صاموئيليان ورائد شرف الدين إلى جانب مدير عام وزارة المالية السابق آلان بيفاني وعدد من موظفي مصرف لبنان ومفوضي المراقبة وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بموجب ورقة طلب طالبةً توقيف سلامة والظن بالمدعى عليهم الآخرين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات مع الإبقاء على قرار منع السفر ومنع التصرف الصادرَيْن بحق سلامة.

عمليات دهم

وسبق لجهاز أمن الدولة أن نفذ أكثر من عملية دهم بحثاً عن حاكم مصرف لبنان بيد أنه لم يعثر عليه مع العلم أن هذه العمليات تبعها في وقتٍ لاحق ظهور اعلامي لحاكم البنك المركزي ما أثار موجة انتقادات بكيفية عدم قدرة الأجهزة الأمنية على الوصول إلى الحاكم وتوقيفه بينما يطلّ علناً على الشاشات التلفزيونية ويتحرّك بشكل طبيعي.

وفي آخر معاينة قامت بها القاضية عون لمنزل حاكم مصرف لبنان في الرابية تمكنت من فتح عددٍ من الخزانات بمساعدة خبير وعمدت إلى مصادرة بعض الأوراق التي كانت موجودة داخلها.

ارتفاع سعر صرف الدولار

ورافق هذه المستجدات، ارتفاع لسعر صرف الدولار في السوق السوداء ليلامس ظهراً عتبة الـ30 ألف ليرة لبنانية بعدما كان مستقراً لفترة على حاجزي الـ29200 ليرة والـ29500 ليرة.

واستنكر موظفو مصرف لبنان المداهمة التي قامت بها القاضية غادة عون بدخولها مقرّ مصرف لبنان وبحثها عن الحاكم وتفتيش المكان وموجوداته، وخرجوا من المكان اعتراضاً على ما حصل.

وأكد الموظفون أنهم "ليسوا مجرمين ويحترمون القضاء وهم تحت سقف القانون لكنهم يرفضون التعامل معهم بهذه الطريقة والدخول بهذا الشكل إلى مصرف لبنان".

إقفال المصرف واعتصام للموظفين

وأصدرت نقابة موظفي مصرف لبنان بياناً أعلنت فيه الإضراب وإقفال المصرف مع اعتصام للموظفين داخل حرم المصرف وذلك "اعتراضاً على التجاوزات القانونية والطريقة المليشيوية التي تمارسها القاضية غاده عون"، وفق تعبيرهم.

وكانت نقابة موظفي المصرف نفذت أيضاً الشهر الماضي إضراباً ليوم واحد اعتراضاً على إجراءات القاضية عون بحق سلامة ونوابه السابقين التي يضعونها في خانة التعسفية وغير القانونية وذات الأبعاد والأهداف السياسية.