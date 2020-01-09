لبنان: منع غصن من السفر.. والتحقيق معه بتهمة "التطبيع"

أصدر القضاء اللبناني الخميس، قراراً بمنع سفر رجل الأعمال كارلوس غصن خارج البلاد، بعد استماع النيابة العامة التمييزية إليه بشأن “النشرة الحمراء” الصادرة بحقه عن الانتربول، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر إن “النيابة العامة التمييزية أصدرت قراراً بمنع سفر غصن وطلبت الحصول على ملفه من السلطات اليابانية”، علماً أن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية.

وبدأ في لبنان اليوم، التحقيق مع غصن الرئيس السابق لشركة السيارات اليابانية “نيسان موتور” بناء على طلب ياباني باعتقاله، وبتهمة التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية أن غصن مثل اليوم أمام مدير المباحث المركزية الجنائية العميد موريس أبو زيدان في قصر العدل في بيروت بإشراف النيابة العامة التمييزية.

وحسب الوكالة، يخضع غصن للتحقيق أمام القضاء اللبناني على خلفية ملفين، أولهما مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول -مكتب اليابان- والتي وصلت لبنان منذ ثلاثة أيام وفيها اتهامات بحق غصن حول التهرب الضريبي وقضايا فساد.

وأشارت الوكالة إلى أن الملف الثاني يأتي على خلفية الإخطار الذي تقدم به محامون بجرم التطبيع الاقتصادي مع “العدو” الإسرائيلي، لافتة إلى أن النائب العام التمييزي اللبناني القاضي غسان عويدات سيستمع إلى غصن لاحقا حول الإخطار الإخبار المقدم ضده بشأن دخوله إسرائيل.

يذكر أن السلطات اليابانية كانت قد أوقفت رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن في تشرين ثاني/ نوفمبر 2018، ووجهت إليه تهم بمخالفة لقانون التجارة المالي الياباني، وأفرج عنه بكفالة في الربيع الماضي دون أن يسمح له بمغادرة اليابان.

وغصن هو رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية.

وكان غصن قد دخل الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية في نهاية كانون أول/ ديسمبر الماضي.