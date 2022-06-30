لبنان مهدد بانقطاع الانترنت

بدأت هيئة "أوجيرو" للاتصالات في لبنان، اليوم الخميس، "بإطفاء سنترالاتها تباعا بعد نفاد مادة المازوت من خزاناتها، مما سيؤدي إلى انقطاع لخدمة الإنترنت".

وذكرت قناة الـlbci أن "أوجيرو" اتخذت قرار إطفاء بعض السنترالات "لأنها غير قادرة على شراء مادة المازوت بسبب إضراب القطاع العام الذي منع وزارة المال من دفع سلفات الخزينة التي أقرت في مجلس الوزراء".