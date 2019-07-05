لبنان والاردن والعراق بين بلدان العالم الأشد تلوثا

كشف رصد حديث عن احتلال دول عربية من بينها لبنان والأردن والعراق مراتب متقدمة في قائمة البلدان الاشد تلوثا بيئيا حول العالم.

وأشار موقع "نومبيو" المتخصص في رصد كلف المعيشة والجرائم والتلوث البيئي وغيرها، الى زيادة التلوث في جميع أنحاء العالم بنسب متفاوتة، خصوصا في الدول الصناعية والنامية التي تعاني من ضعف سياسات الحماية البيئية.

والبيانات التي يتوصل اليها موقع "نومبيو" تقوم على انطباعات شخصية لمشاركين في استطلاعات يتيحها الموقع ويقوم بتحديثها باستمرار.

وبحسب الرصد فان الدول الأكثر تلوثا في العالم وقعت في قارة آسيا، وتصدرت اللائحة دولة منغوليا وتلتها ميانمار وجاءت أفغانستان في المركز الثالث ومن بعدها بنغلاديش.

أما المفاجأة الكبرى كانت مع حصول لبنان على المرتبة الخامسة من حيث نسبة التلوث عالميا وسجل حوالي 87.39% وتقدم على دول كبرى مثل نيجيريا ومصر والصين وغيرها من الدول التي تتميز بعدد سكاني أكبر.

أما الدول العربية التي أتت بعد لبنان فكانت مصر التي جاءت في المركز الثامن والأردن في المركز 15 والعراق 18 والكويت 28 والسعودية احتلت المركز 37 عالميا.

أما روسيا فاحتلت المركز 51 عالميا وسجلت فنلندا أقل نسبة عالمية في التلوث، تليها أيسلندا، فإستونيا، فالسويد.

