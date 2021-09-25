لبنان: وفاة سوري اثر ابتلاعه كمية من البنزين

اعلن في لبنان عن وفاة شاب سوري إثر ابتلاعه كمية من البنزين الذي كان يشفطه من خزان الوقود في سيارته بواسطة أنبوب بلاستيكي،

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام - وكالة الأنباء الرسمية في لبنان - إن الشاب السوري توفى في بلدة بحنين الواقعة شمالي لبنان في المستشفى التي نقل إليها بعدما ابتلع البنزين من خزان الوقود في سيارته.

ويبدو ان الشاب السوري كان يحاول افراغ كل الكمية الموجودة في خزان سيارته قبل تعبئتها مجددا حيث يشهد لبنان نقصا خانقا في الوقود، ما دفع العامة إلى تخزين البنزين واللجوء إلى البائعين في السوق السوداء، بينما اضطر كثير من المؤسسات التجارية بالبلاد إلى غلق أبوابه.

طوابير طويلة

وتتشكل طوابير تمتد لعدة كيلومترات من أجل ملء خزانات المركبات، الأمر الذي بات مشهدا يوميا عند محطات الوقود بشتى أنحاء البلاد. وغالبا ما تتحول الصفوف الطويلة إلى الفوضى وأحيانا إلى العنف.

وفي خضم هذا النقص، يبيع رجال البنزين في الشارع في زجاجات بلاستيكية. ويستخدم أشخاص أحيانا الخراطيم البلاستيكية لشفط الوقود وملء الزجاجات إما لبيعها في السوق السوداء أو لملء المركبات الأخرى.

كما تفشى تهريب المحروقات إلى سوريا المجاورة، سواء في مركبات خاصة أو في شاحنات، بينما يلقي كثيرون باللوم على هذا الأمر في تفاقم الأزمة.