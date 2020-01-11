لبنان يأسف لإعلان الأمم المتحدة عدم أحقيته بالتصويت

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن أسفها، السبت، لإعلان الأمم المتحدة أن لبنان لا يحق له المشاركة في التصويت في الجمعية العامة، لأنه لم يسدد الاشتراكات المستحقة عليه.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، إنها تأمل أن “تتم معالجة المسألة في أسرع وقت ممكن، لأنه يمكن تصحيح الأمر”.

وأكدت الوزارة أنها “قامت بكل واجباتها وأنهت المعاملات كافة ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة”.

ورأت أنه “بغض النظر عمن هي الجهة المسؤولة، فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها”.