لبنان يتسلم مقترحا أميركيا "إيجابيا" حول الترسيم ونصرالله يتحدث عن "أيام حاسمة"

تسلمت بيروت من الولايات المتحدة السبت، مقترحا "ايجابيا" بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بحسب ما كشف مصدر لبناني رفيع المستوى، فيما.أكد زعيم حزب الله حسن نصرالله ان لبنان أمام أيام حاسمة على صعيد ملف الترسيم.

وسلمت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا السبت، مقترحًا بلادها حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك الى كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري.

وتتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة لتسوية النزاع وترسيم الحدود التي يتنازعها لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا،

ونقلت وكالة انباء الاناضول التركية عن المصدر لبناني قوله إن "المقترح يحفظ للبنان حقوقه في حقل قانا والخط الحدودي البحري 23 والحقول الغازية كاملة (ضمن حدوده)".

ويقع الجزء الشمالي من حقل "قانا" في البقعة الجغرافية البحرية رقم 9، وضمن الخط 23 الذي يعتبره لبنان حدوده البحرية، وفقا للخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة، فيما يقع الجزء الجنوبي منه ضمن المنطقة التي تعتبرها إسرائيل تابعة لها.

واكد المصدر، أن "المقترح إيجابي من حيث المبدأ، وسيكون بإمكان شركة توتال (الفرنسية بناء على اتفاقية موقعة سابقاً مع بيروت) البدء بالتنقيب عن الغاز في الحقول اللبنانية"، لافتا إلى أن "المقترح لا يتضمن أي ترابط بين الحدود البرية الجنوبية والحدود البحرية".

وهناك نزاع آخر حول عدة نقاط حدودية برية إلى جانب النزاع البحري، حيث تعمل قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" على مراقبة الحدود من خلال ما يعرف بالخط الأزرق.

"أيام حاسمة"

وفي وقت سابق السبت، أكد زعيم حزب الله حسن نصرالله السبت، انا لبنان أمام أيام حاسمة على صعيد ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل، معربا عن أمله ان "تكون خواتيم الأمور طيبة"، وبما يفتح أفاقاً واعدة لبلاده التي تعصف بها أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

الرئيس عون استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وتسلم منها رسالة خطية من الوسيط الاميركي اموس هوكستين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية pic.twitter.com/vQL7WDcpK2 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 1, 2022

وقال نصرالله في كلمة متلفزة خلال تأبين رجل الدين محمد علي الأمين، احد مؤسسي المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، في بلدة شقراء الجنوبية أن "تسلّم لبنان بشكل رسمي المقترح لمعالجة الملف هو خطوة مهمة جدًا، مشيرا إلى أنها تأتي بعد أشهر من النضال السياسي والميداني والإعلامي".

واضاف انه "بعد أشهر من الجهد والجهاد والنضال السياسي والميداني والإعلامي شاهدنا اليوم من خلال الاعلام تسلّم الرؤساء الثلاثة بشكل رسمي النص المكتوب المقترح لمعالجة الموضوع وهذه خطوة مهمة جدًا".

وشدد نصرالله على ان "مسؤولي الدولة هم الذين يتخذون القرار لمصلحة لبنان ونحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف وسيتضح خلال الأيام المقبلة ما هو الموقف الذي سيتخذه المسؤولون في الدولة حول هذا الملف ونأمل أن تكون الخواتيم طيبة".

ورأى أنه "اذا تم التوصل لنتيجة جيدة فذلك سيفتح آفاقًا كبيرة (اقتصاديًا) وواعدة للشعب اللبناني"، مؤكد ان لبنان لديه "كنز ولا يمكن انتظار مساعدات من الخارج في ظل معاناة كثير من الدول من أوضاع صعبة ومنها الدول الأوروبية".

ومن شأن التوصل لاتفاق نزع فتيل أحد الأسباب المحتملة للصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، والذي حذر من أي عمليات استكشاف أو استخراج للطاقة من جانب إسرائيل في المياه المتنازع عليها.