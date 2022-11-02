لبنان يتكل على اميركا لحماية الاتفاق الحدودي من نتنياهو

اعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ان واشنطن قدمت ضمانات كافية ووافية لحماية الاتفاق البحري الخاص بترسيم الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال من اي تعديل او الغاء في حال فاز بنيامين نتنياهو

وبعد فرز نحو 85 بالمئة من اصوات الناخبين الاسرائيليين فقد حصدت كتلة نتنياهو 65 مقعدًا وفق صحيفة يديعوت احرنوت

واكد ميقاتي ان "الضمانات الأمريكية تحمينا من احتمال إلغاء اتفاق الحدود البحرية الجديد مع إسرائيل إذا فاز نتنياهو" الذي انتقد بشدة توقيع الاتفاق البحري الذي يكفل استخراج الغاز قباله سواحل لبنان وفلسطين المحتلة من البحر الابيض المتوسط بسلام .

واعتبر نتنياهو ان حكومة لابيد التي وقعت الاتفاق بوساطة اميركية قد رضخت لشروط واوامر حزب الله اللبناني المدعوم من ايران

واعلن قبيل ايام من الانتخابات الاسرائيلية انه سيتعامل مع الاتفاق الاسرائيلي اللبناني كما تعامل مع اتفاق "أوسلو" للسلام، مع الفلسطينيين ، حيث لم يلغ هذا الاتفاق لكنه لم يقم باي خطوة لتطبيقه، مؤكدا معارضته للاتفاق "الاستسلامي" مع لبنان وفق تعبيره.

ووقعت لبنان واسرائيل في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري اتفاق ترسيم الحدود البحرية برعاية اميركية بين الطرفين وأودعتاه لدى الأمم المتحدة