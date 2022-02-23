لبنان يحبط ثلاث عمليات انتحارية لداعش في معقل حزب الله

قال لبنان الاربعاء، انه احبط ثلاث عمليات انتحارية خططت شبكة مرتبطة بتنظيم داعش لتنفيذها ضد مراكز دينية في معقل حزب الله بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وقال وزير الداخلية بسام المولوي إنه تم "توقيف جماعة إرهابية من التابعية الفلسطينية تجندّ شباناً لتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية"، معتبراً أّنّ "قوى الامن الداخلي هم أبطال هذه العملية".

واضاف المولوي خلال مؤتمر صحافي في مقر قيادة قوى الأمن الداخلي في بيروت، أن التفجيرات في حال حصولها كانت "ستوقع لا سمح الله الكثير من الضحايا، معتبراً أن إحباطها يشكل "نموذجاً عن الأمن الاستباقي الناجح".

وقالت قوى الأمن الداخلي أنها تمكّنت من تجنيد مصدر داخل "مجموعات تواصل" تعمل لصالح التنظيم المتطرف. وتلقى الأخير التعليمات من قيادي في التنظيم مقيم في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وعلى تواصل مع التنظيم في سوريا.

وتولى المشغل التواصل والتنسيق للهجمات مع المصدر الذي جنّدته قوى الأمن الداخلي. وفي 7 شباط/فبراير، تبلّغ الأخير تعليمات بـ"تنفيذ ثلاث عمليات انغماسية متزامنة في الضاحية الجنوبية لبيروت" ضد ثلاثة أهداف حددها بمجمّع الكاظم في حي ماضي وحسينية الناصر في الأوزاعي ومجمع الليلكي.

وتم تبلغه لتعلميات بعد أيام من تسلمه ثلاث سترات ناسفة وقنبلتين يدويتين ومبلغ مالي، وفق قوى الأمن الداخلي.

وفي 16 شباط/فبراير، طلب المشغّل تنفيذ "العمليات الانغماسية في الأيام القليلة القادمة" و"تسجيل مقطع فيديو للمنفذين الثلاثة على أن تكون الراية (راية تنظيم الدولة الإسلامية) خلفهم يعلنون خلاله أن العملية هي وفاء لدماء الخليفة أبو ابراهيم القرشي".

وقتل زعيم التنظيم المتطرف ليل 2-3 شباط/فبراير، خلال عملية نفذتها القوات الأميركية الخاصة في شمال غرب سوريا.

وحددت قوى الأمن الداخلي هوية أربعة أشخاص شاركوا في التحضير للهجمات وتسليم السلاح، مقيمين في مخيم عين الحلوة. وتم وفق وزير الداخلية توقيف شخصين في القضية.

ويعد مخيم عين الحلوة أكثر المخيمات كثافة سكانية في لبنان ويعرف عنه ايواؤه مجموعات جهادية وخارجين عن القانون، ومجموعات عسكرية متعددة المرجعيات. ولا تدخل القوى الامنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية.

وشهد لبنان منذ العام 2013 تفجيرات عدة أسفرت عن مقتل العشرات تبنى مسؤولية عدد منها جهاديون واستهدفت بشكل خاص الضاحية الجنوبية لبيروت، بينها اعتداء انتحاري مزدوج في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 تبناه تنظيم الدولة الاسلامية.