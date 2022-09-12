لبنان يرفع الدعم كليا عن البنزين

قفز سعر البنزين في لبنان بمقدار 20 الف ليرة (نحو 18 دولارا) بعدما توقف المصرف المركزي بشكل كامل عن توفير الدولار لواردات المحروقات، بعد ثلاث سنوات من إجراء متبع يدعم أسعارها بشكل غير مباشر.

وكانت الحكومة اللبنانية اعتمدت مؤخرا سياسة تخفيض الدعم تدريجياً تماشياً مع أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد منذ نحو 3 أعوام.

وواظب البنك المركزي على دعم استيراد البنزين من خلال تأمين الدولار للمستوردين، وفق سعر صرف منصة "صيرفة" البالغ حالياً نحو 28 ألف ليرة للدولار، مقابل 35 ألف ليرة في السوق الموازية.

واستهدف الدعم الحفاظ على استقرار الأسعار، إلا أن تراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى المركزي تسبب في عدم توفر النقد المخصص لهذه الغاية، ما دفع الحكومة إلى تقليص الدعم تدريجياً على مدى الأشهر الماضية.

ويعاني لبنان منذ أواخر 2019، أزمة اقتصادية طاحنة صنفها البنك الدولي من بين ثلاث أشد أزمات في العالم، حيث أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع قياسي بنسبة الفقر.