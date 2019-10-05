لبنان يسدل الستار على قضية اغتيال القضاة الأربعة

وجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تحية للمجلس العدلي اللبناني بعد أن أصدر حكمه في قضية استمرت 20 عاما.

وقال الحريري في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "العدالة تتحقق ولو بعد حين. تحية للمجلس العدلي الذي أصدر حكمه في قضية اغتيال القضاة الأربعة، وأصدق مشاعر التضامن في هذا اليوم مع عائلات القضاة الشهداء".

وأصدر المجلس العدلي في لبنان أمس الجمعة حكمه في ملف اغتيال القضاة الأربعة، وهم رئيس محكمة جنايات لبنان الجنوبي القاضي، حسن عثمان، والمحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي، عاصم بوضاهر، والمستشار لدى محكمة جنايات لبنان الجنوبي القاضي، عماد شهاب، ورئيس المحكمة الابتدائية في الجنوب، العضو المستشار في محكمة الاستئناف القاضي، وليد هرموش، على قوس "محكمة جنايات لبنان الجنوبي" في قصر العدل القديم وسط مدينة صيدا، يوم الثلاثاء 8 حزيران 1999.

وقضى بالاتفاق بإنزال عقوبة الإعدام بأمير "عصبة الأنصار" أحمد عبد الكريم السعدي و4 آخرين من "عصبة الأنصار"، وتبرئة الموقوف الوحيد في هذه القضية الفلسطيني، وسام طحيبش، للشك وعدم كفاية الدليل، بحسب صحيفة "النهار" المحلية.