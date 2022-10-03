لبنان يسلم الثلاثاء رده لواشنطن حول ترسيم الحدود

يسلم لبنان الثلاثاء رده للوسيط الأميركي آموس هوكستين حيث يبدي ملاحظاته على العرض الخطي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وسط انباء متضاربة بشان التوصل الى اتفاق

ففيما قال مسؤول لبناني انه يامل التوصل الى اتفاق نهاية الاسبوع، فقد اعلن الرئيس ميشال عون ان لا توافق مع اسرائيل او شراكة، بعد قليل من تسلم الرؤساء الثلاثة في لبنان "الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة المكلف نجيب ميقاتي" من السفيرة الأميركية لدى بيروت دوروثي شيا تفاصيل العرض الاميركي لترسيم الحدود البحرية، الذي سيعطي فرصة للبنان وكيان الاحتلال لاستخراج الغاز من البحر المتوسط

ونقلت تقارير اعلامية ان لبنان سيرسل رده وملاحظاته "القانونية والمنطقية" يوم الثلاثاء في ابعد تقدير وهي جملة ملاحظات الا ان الرد النهائي "يصدر عندما نستلم التقرير النهائي".

وقال نجيب ميقاتي إثر اجتماع الرئيس عون باللجنة المكلفة بمتابعة امور الترسيم إن "الأمور تسير على الطريق الصحيح"، مؤكداً أن الموقف الرسمي "موحد لما فيه مصلحة لبنان".

وفي وقت سابق قال أمين عام حزب الله حسن نصرالله "نحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة".

وقال رئيس حكومة الاحتلال لابيد في تغريدة الإثنين إن إسرائيل ستحصل "على 100 في المئة من احتياجاتها الأمنية و100 في المئة من كاريش وحتى بعض أرباحها من الخزان اللبناني"، في إشارة واضحة إلى حقل قانا، الا ان الرئيس اللبناني اكد ان لا شراكة مع اسرائيل