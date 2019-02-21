لبنان يطرد الطلبة الفلسطينيين من مدارسه الرسمية

ارشيف

كشفت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" النقاب عن قرار مفاجئ صادر عن وزارة التربية اللبنانية يقضي بفصل الطلبة الفلسطينيين المسجلين بالمدارس الرسمية وإلحاقهم بمدارس الأنروا.

وأفادت مؤسسة "شاهد" في بيان الخميس، بأن هذا القرار المفاجئ لوزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب، رأت فيه "زيادة لمعاناة اللاجئين الفلسطينين في لبنان في ظل عجز مدارس الأونروا عن استيعاب هذه الأعداد المفاجئة من الطلاب، مشيرة إلى أن القرار يحمل الرقم 1049.

وذكرت "شاهد" أنها تلقت مجموعة من الاتصالات من أولياء الطلاب الذين أفادوا بأن إدارات المدارس استدعتهم بشكل طارئ وطلبت منهم نقل أبنائهم من المدارس بعد أن منحتهم إفادات مدرسية تحمل قرار وزير التربية الجديد.

وأشار البيان إلى أن "شاهد" أجرت العديد من الاتصالات مع رؤساء الأقسام في وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت أفاد معظمهم بأن هناك قرارا وزاريا بهذا الشأن، ولكن آليات تنفيذه لا تزال غير واضحة.

وطالبت المؤسسة الفلسطينية وزير التربية اللبناني "بضرورة التراجع عن هذا القرار في هذا الوقت الحرج من العام الدراسي والذي سيؤدي إلى رسوب مئات الأطفال خارج المدارس ويحرمهم من حقهم في التعليم حسب المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل".