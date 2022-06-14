لبنان يطمئن مواطنيه: لن تكون هناك حرب مع إسرائيل

سعى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب الى طمأنة مواطنيه ازاء احتمالات اندلاع مواجهة مسلحة مع تبادل اسرائيل وحزب الله التهديدات على خلفية ملف الغاز البحري، قائلا ان لديه معلومات "دقيقة" تؤكد انه لن تكون هناك حرب.

وكانت إسرائيل أرسلت الاسبوع الماضي سفينة تنقيب تابعة لشركة إنرجيان اليونانية، مقرها لندن، إلى حقل غاز كاريش قبالة الساحل في شرق المتوسط، وهو حقل غاز تقول بيروت إنه يقع في مياه متنازع عليها مع تل أبيب، وسط اتهامات متبادلة وتهديدات بالحرب.

وقال بوحبيب لصحيفة "النهار" انه "ليست هناك مؤشرات جدية من جانب إسرائيل و"حزب الله" لوقوع حرب رغم التهديدات المتبادلة بين الطرفين، وهذا المعطى مبني على معلومات دقيقة من دوائر معنية".

واضاف أن "الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أموس هوكشتاين، سيسمع ردا لبنانيا موحدا حول المساحة البحرية المتفق عليها"، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل الى اتفاق في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.

كما أكد وزير الخارجية أن "لبنان يريدا اتفاقا، وكذلك الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن أمريكيين وأمميين ينقلون عن الطرف الاسرائيلي رغبته أيضا في إنجاز الاتفاق".

ووصل هوكشتاين إلى بيروت الاثنين، للبحث في مسألة استكمال المفاوضات غير المباشرة للترسيم بين البلدين، في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها أبرز المسؤولين اللبنانيين.

وكانت الولايات المتحدة قد سعت منذ عام 2020 للتوسط بين بيروت وتل أبيب لحل النزاع بينهما وترسيم الحدود، بغرض مواصلة جهود اكتشاف الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط. وقدمت بالفعل مقترحات في هذا الشأن لا تزال قيد الدراسة.

تهديدات متبادلة

تزعم اسرائيل ان لها الحق في استغلال حقل كاريش؛ لأنه يقع عند الخط 23، الذي لا يتداخل مع الحقل الغني بالغاز، لكن لبنان يرفض تلك الرواية ويصر على أن الخط 29 هو نقطة التقاء الحدود البحرية بين الجانبين وليست النقطة 23.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الخميس إن الجماعة قادرة على منع إسرائيل من استخراج الغاز من حقل كاريش، كما أن لبنان قد وجَّه تحذيراً لإسرائيل من أي "عمل عدواني" في المياه المتنازع عليها بعد وصول سفينة التنقيب إلى الحقل.

وردا على ذلك، كشف رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي الاحد، عن بنك يشتمل على آلاف الأهداف التي قال ان قواته ستضربها في حال نشوب حرب مع لبنان.

وقال كوخافي امام "المؤتمر الوطني للجبهة الداخلية" حول احتمال اندلاع حرب مع لبنان: "لقد قمنا ببلورة آلاف الأهداف التي سيتم تدميرها في منظومة الصواريخ والقذائف التي يمتلكها العدو".

والاربعاء، جددت إسرائيل تمسكها بالتنقيب عن الغاز في حقل "كاريش"، داعية "الدولة اللبنانية إلى تسريع المفاوضات بشأن الحدود البحرية".

وقال وزراء الدفاع والخارجية والطاقة الإسرائيليين بيني غانتس ويائير لابيد وكارين الهرار، في بيان مشترك أن "كاريش"، "ملك لإسرائيل"، مضيفين انه يمثل أحد أصولها "الاستراتيجية".

وفي وقت سابق، حذر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إسرائيل من أي "عمل عدواني" في المياه المتنازع عليها، حيث تأمل الدولتان في تطوير موارد الطاقة البحرية، وأثارت هذه التصريحات المخاوف من تصعيد عنيف حول السفينة.