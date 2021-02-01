لبنان يعتقل 18 شخصا ينضوون ضمن خلايا ترتبط بداعش

اعتقل الجيش اللبناني إنه اعتقل 18 لبنانيا وسوريا مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في بلدة عرسال الحدودية في الشمال.

وقال الجيش اللبناني في بيان إن الاعتقالات جاءت نتيجة سلسلة "عمليات ميدانية" خلال الأسبوعين.

وجاء في البيان "أوقفت مديرية المخابرات في منطقة عرسال نتيجة سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من 18 شخصا من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي".

وتابع "وقد اعترف الموقوفون بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية".

وكانت جرود عرسال، وهي منطقة قاحلة في الجبال الواقعة بين سوريا ولبنان، قاعدة لعمليات الجماعات المسلحة التي تقاتل في الحرب الأهلية السورية بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام التي كانت تعرف سابقا بجبهة النصرة.

