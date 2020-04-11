لبنان يعزل مدينة بشري بعد تفشي كورونا

عزلت قوات الأمن اللبنانية مدينة بشري الواقعة بشمال البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، ومنعت قوات الأمن الدخول والخروج من المدينة.

وتأتي خطوة عزل المدينة عقب إعلان مستشفى بشرى الحكومي يوم الإثنين الماضي تسجيل 12 مصاباً بالفيروس وإجراء 27 فحصاً مخبرياً.

وبعد قرار وزارة الصحة عزل المدينة وبقاء السكان ببيوتهم للسيطرة على الفيروس، تم إجراء فحوصات لـ500 شخص منهم أصحاب المؤسسات التجارية والصيدليات.

وأعلنت البلدية أنه سيتم إعداد مسح كبير للسكان وعلى ضوء النتائج سيتخذ القرار بالإبقاء على منع الدخول أو حل القرار.

وتصل نسبة الإصابات إلى الفحوصات المخبرية في بشري إلى 45% وهي نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالتعداد السكاني للمدينة.