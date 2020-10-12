لبنان يعلن اسماء وفده للتفاوض مع اسرائيل بشان ترسيم الحدود

شكل لبنان اليوم الاثنين، ​وفده الذي سيشارك في التفاوض التقني ل​ترسيم الحدود​ الجنوبية مع إسرائيل.

وأعلن مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​ أن الوفد يتألف من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان ​وسام شباط​، والخبير نجيب مسيحي.

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أعلن مطلع أكتوبر الجاري أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: تشكيل الوفد اللبناني الى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية، ويتألف من: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي، اعضاء — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 12, 2020

واعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، اليوم الأربعاء، إن العلاقة بين إسرائيل ولبنان تتحسن، غير أنه حذر من التفاؤل في ظل وجود "حزب الله" على الساحة السياسية اللبنانية.

وقال فريدمان، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "العلاقة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية تتحسن ويمكننا أن نكون متفائلين حيال ذلك، لكن طالما أن حزب الله يحكم هناك، فهناك حد واضح للغاية لما يمكن فعله".

وقال بري إن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان، وسيشارك في الاجتماعات ممثلو الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان.

ولفت بري إلى أن حدود الجنوب سيتم ترسيمها استنادا إلى التجربة الإيجابية الموجودة منذ تفاهم نيسان 1996 وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ، وفيما يخص الحدود البحرية سيتم عقد اجتماعات مستمرة برعاية المنسق الخاص للأمم المتحدة.

وأضاف أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق سيتم توقيعه من جانب لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة، اليونيفيل.

وقال بري إنه طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالضغط على شركة "توتال" الفرنسية لعدم تأجيل التنقيب البحري عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.

وأضاف: "إذا نجح الترسيم، فهناك مجال كبير جدا، خصوصا بالنسبة للبلوك 8 و9، أن يكون أحد أسباب (مصادر) سداد ديوننا".