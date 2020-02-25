لبنان يعلن ضبط الطيران القادم من ايران

اعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، عن قرار حكومي بضبط حركة الطيران ووقف الرحلات الدينية مع البلدان التي تشهد تفشيا لفيروس "كورونا".

وأعلن لبنان في وقت سابق عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس "كورونا"، لمواطنة لبنانية آتية من مدينة قم الإيرانية، فيما كشفت فحوصات أجريت لـ27 آخرين سلامتهم من الفيروس.

ويقوم الكثير من اللبنانيين برحلات إلى العراق وإيران والسعودية بهدف الحج وزيارة الأماكن المقدسة.

thread 👇 - اخر مستجدات فيروس #كورونا في لبنان

إستقبل "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" خلال الـ 24 ساعة الماضية 32 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة — Salman Andary (@salmanonline) February 25, 2020

الفايروس منبعه من ايران

وارتفع عدد الدول العربية التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 7، بعد إعلان سلطنة عمان والبحرين والكويت والعراق عن تسجيل إصابات، اليوم الاثنين.

وأعلنت السلطات الكويتية عن إصابة 3 أشخاص عائدين من إيران بالفيروس، بينهم مواطن سعودي، كما أعلنت البحرين بدورها تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لدى مواطن قادم من إيران أيضا.

#فيروس_كورونا انتقل الى #العراق عن طريق إيران وانتقل إلى لبنان الكويت و البحرين عن طريق إيران

رحمه الله عمر بن الخطاب

عندما قال ي ليت بيني وبين إيران جبل من نار

إيران هي عدونا الازلي ولن تقوم لنا قائمة الا بطردها من #العراق سوريا اليمن ولبنان والعودة للحض العربي بقيادة #السعودية pic.twitter.com/a86r3XOpcY — (مصعب العراقي🕊 (@m0saab415) February 24, 2020

وقالت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، إن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية)، أظهرت إصابته بالفيروس.

وأفاد تلفزيون سلطنة عمان، اليوم الاثنين، بتسجيل أول حالتي إصابة بفيروس "كورونا" لمواطنتين قادمتين من إيران.

وكانت السلطات اللبنانية كشفت في وقت سابق عن تسجيل إصابة واحدة بالفيروس لمواطنة لبنانية آتية من مدينة قم الإيرانية، فيما أكدت مصر تسجيل أول إصابة لدى شخص أجنبي تماثل للشفاء لاحقا.

ما عم بفهم معقول في ناس غنم هل قد؟!!

يا حبيبي شو دخل الخوف من تفشي مرض قاتل متل الكورونا بالسياسة ؟!



اذا انت بدك تموت كرمال عيون إيران نقبر روح موت هونيك لبنان ما ناقصو مصايب .



عنجد اخطر مرض هو مرض التبعية العمياء .#الكورونا_صابتنا #كورونا — Daniella Rammah ⁦⁦⁦ (@Daniell95196748) February 24, 2020

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المكتشفة في دولة الإمارات العربية المتحدة 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها.

وظهر الفيروس القاتل لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في أواخر شهر ديسمبر المنصرم، وانتشر إلى عدد من مقاطعات الصين وإلى أكثر من 25 دولة حول العالم.