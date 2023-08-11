لبنان يغلق التلفزيون الرسمي

قرر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد مكاري، إقفال "تلفزيون لبنان" الرسمي ، بسبب المشاكل التي يواجها ومن ابرزها "تأخر صرف مستحقات الموظفين الذين يخوضون إضرابا، ويرفضون الاستمرار بعملهم، رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول".

وقالت تقارير ان "اتصالات تجري من المعنيين في التلفزيون مع رئيس الحكومة ووزير العمل لتدارك هذه المسألة".

وكانت نقابة موظفي تلفزيون لبنان دخلت في إضراب مفتوح عن العمل منذ الخميس الماضي، راهنة رفعه بنيلهم مستحقاتهم، التي تقول إنها لم تصرف منذ أشهر.

ويشكو موظفو وعمال التلفزيون من أن رواتبهم لاتساوي ثمن 40 ليتر بنزين، وهم يطالبون بزيادة غلاء المعيشة التي نشرت بالجريدة الرسمية مع المفعول الرجعي، وتسديد فروق المساعدات المدرسية.

الا ان مديرية الخزينة في وزارة المالية حولت قبل يومين إلى مصرف لبنان، نحو 6 مليارات ليرة لبنانية كدفعة من مساهمة لدفع التعويض المؤقت للعاملين في تلفزيون لبنان عن أشهر أيار/ مايو وحزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 2023.

تلفزيون لبنان كان قد اقفل في وقت سابق ابان حكومة الراحل رفيق الحريري، التي قرّرت في 23 شباط/ فبراير 2001، وبناء على اقتراح وزير الإعلام غازي العريضي آنذاك، إغلاق التلفزيون لمدة 3 أشهر تحت وطأة الديون وتسريح 523 موظفاً وصرف تعويضات لهم، وبدء إعادة هيكلة الجهاز لوقف التبديد وخسائر المحطة التي بلغت 33 مليون دولار سنويا.

يذكر ان تلفزيون لبنان تاسس نهاية الخمسينات، وكان في البداية مملوكا لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام 1978، دمجه كشركة مختلطة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن استحوذت الدولة على أسهم القطاع الخاص عام 1996، ويبقى منذ ذلك مملوكا للدولة بشكل كامل.