لبنان يفرج عن احد اقارب صدام حسين المتهم بقتل الالاف

كشفت مديرية الأمن العام اللبناني، عن اعتقال عبد الله ياسر سبعاوي الحسن المطلوب للقضاء العراقي بتهمة ارتكاب جرائم حرب قالت انها نتجت عن مقتل "الاف" الابرياء

واعلن مدير الامن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم، في تصريحات لوسائل اعلام عراقية اليوم الجمعة انه تم توقيف المطلوب المذكور بناءا على مذكرة الانتربول مشيرا الى وجود مذكرات تبادل واسترداد المطلوبين بين الدول، لاسيما ودولة شقيقة مثل العراق".

وكان المدعو سعد سبعاوي إبراهيم الحسن، ابن شقيق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قد طلب في تسجيل صوتي من المنظمات العربية والدولية التدخل لمعرفة مصير ابن شقيقه، عبدالله ياسر السبعاوي المُعتقل لدى السلطات الأمنية في لبنان منذ يونيو الماضي وزعم ان الاعتقال نتيجة بلاغ كيدي

وقال ان المتهم غادر بلاده بعد الاحتلال الاميركي و ابن 8 سنوات، ولم يعد إليه أبدا وتم حرمانه من الجنسية العراقية حيث انتقل معنا الى اليمن واستقر فيما بعد في لبنان وقدم طلب حماية لدى الأمم المتحدة واكد انه لم يدخل العراق منذ احتلالها

وتتهم السلطات العراقية عبدالله ياسر هو حفيد الأخ غير الشقيق لصدام حسين، بالمشاركة في "مجزرة سبايكر"، والتي وقعت في يونيو 2014 وتفاصيلها قيام مجموعة باسر جنود عراقيين وعددهم 2200 مكلفين بحماية انبوب النفط الواصل بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل في قاعدة سبايكر الجوية حيث تم اقتيادهم قبل ان يقتلو رميا بالرصاص فيما دفن بعضهم احياءا وفق ما افادت وثيقة الاتهام الصادرة عن الحكومة العراقية

ونقلت وسائل اعلام لبنانية ان القضاء اللبناني اطلق سراح عبد الله ياسر سبعاوي الحسن بعد مدة من توقيفه وطالبه ببت قضية اقامته في لبنان