لبنان يفرج عن متهم بمحاولة تفجير طائرة اماراتية

افرجت محكمة عسكرية لبنانية بكفالة عن أحد المتهمين في قضية محاولة تفجير طائرة ركاب إماراتية خلال رحلة من سيدني الأسترالية.

وحسب ما اشارت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية) فأن المحكمة العسكرية الدائمة قررت إخلاء سبيل الموقوف المتهم عامر الخياط، مع أربعة من أشقائه في القضية بكفالة خمسة ملايين ليرة، أي أكثر من ثلاثة آلاف دولار.

وقال رئيس المحكمة، العميد حسين عبدالله، أن السلطات الأسترالية أبلغته بأن هيئة محلفين في هذه البلاد أصدرت حكما بحق أحد أشقاء عامر الخياط الذي يحمل الجنسيتين الاسترالية واللبنانية غير أنها لم تصل إلى نتيجة بشأن شقيقه الآخر، فتقرر تعيين هيئة محلفين جديدة لإعادة محاكمته. وأوقف عامر الخياط في لبنان عام 2017 بتهمة التورط في خطة تفجير طائرة تابعة لشركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية بعد إقلاعها من سيدني إلى أبو ظبي.

وفي الأول من الشهر الجاري، أدانت محكمة في أستراليا شقيق عامر، خالد الخياط، وقررت مواصلة محاكمة شقيقه الآخر محمود الخياط، وهما المتهمان الرئيسيان في قضية محاولة تفجير الطائرة بواسطة عبوتين ناسفتين.

في الوقت نفسه، خلصت المحكمة الأسترالية إلى استنتاج بأن عامر الخياط الموقوف في لبنان لم يكن على علم بالخطة التي كانت تقضي بأنه سيحمل قنبلة مخفية على شكل مفرمة لحم إلى متن الطائرة.