لبنان يفرض اجراءات جديدة بحق المسافرين القادمين إليه

فرضت السلطات اللبنانية، اجراءات جديدة، بحق المسافرين القادمين إلى البلاد، بسبب فيروس كورونا، وأنه سيتم تطبيق هذه االجراءات اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يناير/كانون الثاني 2022.

واشترطت الاجراءات الجديدة، على المسافرين القادمين إلى لبنان التسجيل على المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستثناء الأطفال دون 12 سنة.

وقالت الوزارة في بيان لها: أنه في حال وجوب إجراء اختبار الـ PCR قبل 48 ساعة في البلد القادمين منه، يجب تحميل نتيجة الاختبار على المنصة.

وأشارت إلى أنه في حال وجود شهادة لقاح كوفيد19 يجب تحميلها أيضا.

وأكدت أن جميع المسافرين القادمين إلى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 سنة، سيخضعوا لاختبار PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

وأوضحت الوزارة أنه اعتبارا من الاثنين المقبل، سيكون دفع تكلفة الاختبار مسبقا عن طريق بطاقة ائتمان أو بواسطة وثيقة إلكترونية EMD يحصلون عليها عبر الدفع في أحد مكاتب السياحة والسفر المعتمدة أو في مكاتب المبيعات التابعة لشركات الطيران.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "النهار"، أنه سيتم تخفيض تكلفة اختبار PCR الإلزامي لجميع الوافدين، بحيث تصبح 30 دولارا بدلا من 50 دولارا".