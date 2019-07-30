لبنان يلغي حفلا فنيا "منعا لاراقة الدماء"

ألغت مهرجانات بيبلوس الدولية اللبنانية حفلا لفرقة "مشروع ليلى" كان مقررا الأسبوع المقبل وذلك بعد احتجاجات من زعماء كنيسة اتهموا الفرقة بالتجديف.

ذكرت الفرقة اللبنانية التي يجاهر أحد أعضائها بمثليته الجنسية إنها هدف لحملة تشهير في لبنان بهدف النيل من حرية التعبير. وتلقى الموسيقيون تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال بيان للمهرجان الدولي الشهير صدر يوم الثلاثاء ”في خطوة غير مسبوقة ونتيجة التطورات المتتالية أُجبرت اللجنة على إيقاف حفلة مشروع ليلى مساء الجمعة 9 آب (أغسطس) 2019 منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار خلافا لممارسات البعض“.