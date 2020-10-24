لبنان ينفي تعرض السفارة الفرنسية لهجوم

نفت قوى الأمن الداخلي اللبنانية اليوم السبت، أن تكون السفارة الفرنسية في بيروت قد تعرضت لإلقاء قنبلة من قبل مجهولين مساء الجمعة.

وقالت قوى الأمن على حسابها الرسمي في موقع تويتر، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا عن إلقاء قنبلة على السفارة الفرنسية في بيروت وأن "قوى الأمن تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا".

واعتصم عدد من الأشخاص الليلة الماضية، بحسب مراسل وكالة أنباء (شينخوا) في ساحة "النور" في طرابلس كبرى مدن شمال لبنان احتجاجا على الرسوم المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وأحرقوا العلم الفرنسي وأطلقوا هتافات ضد فرنسا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال يوم الأربعاء الماضي أن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" عقب حادثة قتل مدرس فرنسي وقطع رأسه في 16 أكتوبر الجاري بسبب عرضه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

وكانت مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية قد نشرت 12 رسما كاريكاتوريا مسيئا للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) عام 2006 مما أثار جدلا في فرنسا وغضبا في العالم الإسلامي.