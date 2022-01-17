لبنان ينفي تعرض طائرتين قطرية ويونانية لهجموم ارهابي في مطار بيروت

نفى وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الاثنين، تعرض طائرتين قطرية ويونانية كانتا تقلعان من مطار بيروت لعمليات ارهابية، واكد انه لم يكن هناك عمليات اطلاق نار او هجوم ارهابي.

الطائرات داست مقذوفات

وقال الوزير بعد مباحثات ومشاورات مع جهاز أمن المطار: "تبين أن إطار الطائرة القطرية، التي قيل إن عملا استهدفها في 8 يناير، دهس مقذوفا كان موجودا على أرض المطار وبالتالي لم يحصل أي إطلاق نار أو عمل أمني أو تخريبي أو إرهابي".

وبما خص الطائرة اليونانية، أوضح أنه "وجدنا في الطائرة اليونانية ثقبا تحت قمرة القيادة سببه اصطدام الطائرة بجسر صغير متحرك ولا علاقة لهذا الأمر بأي عمل إرهابي".

ويأتي ذلك بعد أن نشر أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية، تقريرا زعم فيه أن "طائرتين أو 3، أصيبت برصاص من إطلاق نار، أثناء رحلات فوق مطار بيروت".

اليونان تعلق رحلاتها

وكانت شركة الطيران اليونانية "إيجيان"، قد أعلنت تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تعرض إحدى طائراتها لأضرار اكتشفت في مطار بيروت الدولي.

وأكد وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان، علي حمية، على حسابه في "تويتر"، أنه "للآن، لا يوجد أي تقرير رسمي من الشركة يوثق السبب، والخبر الآخر شائع في المطارات لا يتعدى دهس إطار طائرة للخطوط القطرية على قطعة معدنية على ساحة الطائرات دون وقوع أي ضرر في الطائرة".

وأضاف: "ليس هكذا يحدث التكامل المطلوب لتفعيل المرافق العامة، وليس هكذا يتم التصويب على واجهة لبنان على العالم بمجرد حصول أمور ننتظر التقارير الرسمية بشأنها من الجهات المعنية سواء من المطار الذي زادت حركة الوصول إليه بأكثر من 70% عن العام الماضي ومن شركات الطيران أيضا".