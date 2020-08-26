لبنان يواجه كارثة تفشي الكورونا

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، أن لبنان قد يفقد السيطرة على وباء فيروس كورونا في حال استمر الارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس في البلاد.

ونقل بيان للمجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله "نمرّ بمرحلة حساسة في المواجهة مع كورونا، عدد الإصابات يرتفع بشكل كبير، إذا استمر هذا الارتفاع سنفقد السيطرة على الوباء"، منوها أيضا بالارتفاع في عدد الوفيات جراء الفيروس.

في سياق متصل، نقل مسؤول في المجلس الأعلى للدفاع في لبنان عن حمد حسن، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال قوله اليوم الأربعاء إن "الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تثير القلق".

وأضاف المسؤول الذي قرأ بيانا للمجلس على شاشة التلفزيون أن الوزير حسن أشار إلى أن طاقة المستشفيات يتعين أن تزيد لتستوعب الزيادة في أعداد المصابين.

وسجل لبنان أكثر من 525 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة، أمس الثلاثاء. وشهدت البلاد زيادة في عدد الإصابات بعد الانفجار المروع في العاصمة مطلع الشهر الجاري.

ويقول مسعفون إن عدد عدد حالات الإصابة ارتفع إلى الضعف في الأسبوعين التاليين للانفجار، مع انتشار العدوى في المستشفيات التي تعالج المرضى.