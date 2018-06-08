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لبنان يوقف طلبات اقامة موظفي مفوضية اللاجئين على خلفية أزمة السوريين

لبنان يوقف طلبات اقامة موظفي مفوضية اللاجئين على خلفية أزمة السوريين
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